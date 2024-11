Sondaggi: la situazione dei partiti dopo le elezioni regionali. Tutti i DATI

StrettoWeb

Dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria per i vari partiti è tempo di analisi. Secondo un sondaggio di Termometro politico, a livello nazionale, cala Fratelli d’Italia fino a raggiungere il 29,3%. La Lega stacca Forza Italia con gli azzurri all’8,4% ed il Carroccio all’8,8%. Noi Moderati stabile all’1,2%.

Passando all’opposizione, il Partito Democratico stabile al 22,9%. Il Movimento 5 Stelle sale al 10,5%. L’Alleanza Verdi – Sinistra scende al 6,5%. Azione di Carlo Calenda è al 2,9%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4%. + Europa è al 1,7%. Pace Terra Dignità e Democrazia Sovrana e Popolare all’1,4%. Sud chiama Nord di Cateno De Luca all’0,7%, Democrazia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo all’1,4%.

La fiducia nel Premier

Sulla fiducia nel premier Giorgia Meloni le variazioni sono minime ed in calo per il leader di Governo, che passa dal 41,8% della scorsa settimana al 41,3% dell’ultima rilevazione.

Elezioni Regionali Umbria ed Emilia-Romagna: il dato politico

Il sondaggio di Termometro Politico ha chiesto agli italiani se la vittoria in Emilia Romagna e Umbria indica una ripresa del centrosinistra nel Paese: secondo la maggioranza dei rispondenti, non va a favore della coalizione progressista. Infatti, per il 33% del campione, “le vittorie alle regionali sono state determinate da fattori prettamente locali, non replicabili a livello italiano”.

