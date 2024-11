Sondaggi politici, la situazione dei partiti: cala Fdi, sale il Pd. Tutti i DATI

StrettoWeb

Dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria per i vari partiti è tempo di analisi. Secondo un sondaggio di Noto, a livello nazionale, cala Fratelli d’Italia fino a raggiungere il 30% (-0,5%). Forza Italia stacca la Lega con gli azzurri al 9% ed il Carroccio all’8%. Noi Moderati stabile all’1,5%.

Passando all’opposizione, il Partito Democratico sale al24%. Il Movimento 5 Stelle stabile al 12%. L’Alleanza Verdi – Sinistra scende al 6%. Azione di Carlo Calenda è al 3%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2%. + Europa è al 1,5%.

