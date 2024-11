Sms in diretta di Meloni: “sto male”. E agli imprenditori: “Italia solida, affronta difficoltà meglio di altri”

StrettoWeb

Giorgia Meloni è stata indirettamente protagonista di un siparietto a “Un giorno da pecora”. Ospite della trasmissione di Rai Radio1, il deputato di FdI Marco Osnato, presidente della commissione Bilancio, ha assecondato i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro inviando un messaggio al Premier per chiederle come stesse dopo giorni alle prese con l’influenza. “Sono stato costretto da quelli di ‘Un giorno da pecora’ a chiederti come stai”, il messaggio inviato e letto in diretta da Osnato, che pochi minuti dopo ha ricevuto e riferito la risposta di Meloni: “Male in verità, ma non avendo particolari diritti sindacali sono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio lavoro”.

Il Presidente del Consiglio ha anche parlato agli imprenditori all’assemblea congiunta di Confindustria Brescia e Bergamo.“Più è forte la vostra sinergia maggiore è il beneficio che il sistema produttivo italiano nel suo complesso può attrarne. Fare squadra – aggiunge – soprattutto in un tempo complesso come questo che stiamo vivendo è cruciale per far crescere la competitività delle nostre imprese e rafforzare la capacità di conquistare nuovi mercati. Oggi i principali indicatori macroeconomici ci restituiscono la fotografia di un’Italia solida, in grado di affrontare le difficoltà meglio di altre nazioni europee“.

