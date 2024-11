Siracusa, inaugurazione di Spazio 900 con “Arte in Sicilia dal primo novecento al contemporaneo”

StrettoWeb

L’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello Gagini” e l’Assessorato alla Cultura hanno il piacere di “invitare la cittadinanza all’inaugurazione dello Spazio 900 in Via Mirabella n. 31. Si tratta di uno spazio culturale e artistico dove si focalizzeranno tematiche inerenti all’arte in Sicilia e in particolare a Siracusa, con attenzione agli artisti che si sono susseguiti nel tempo intorno a Liceo Artistico di Siracusa, nucleo privilegiato per l’arte nel nostro territorio”.

“Il primo evento del 29 novembre alle ore 18 affronterà il tema “Arte in Sicilia dal primo novecento al contemporaneo” e avrà come relatori la Prof.ssa Ornella Fazzina, Docente di Storia dell’arte ABACT, la Prof.ssa Viviana Scalia, Docente di Beni Culturali ABACT, lo studente ABACT Paolo Caldarella. Agli studenti che parteciperanno verrà rilasciata apposita attestazione valevole per l’acquisizione di un credito formativo, nel rispetto dei criteri di attribuzione dei crediti deliberati dagli OO.CC. Siete tutti invitati a partecipare e a diffondere l’iniziativa”, si legge nella nota degli organizzatori dell’evento che si terrà in Sicilia.

