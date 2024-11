Sicilia, La Vardera fonda un movimento. E Di Paola (M5S) lancia frecciate a Schifani

StrettoWeb

Ismaele La Vardera ha fondato un nuovo movimento che non si definisce “né di Destra né di Sinistra”. Dopo l’ufficialità sono arrivate alcune reazioni, come quella del referente regionale del M5S in Sicilia, Nuccio Di Paola, che ne ha approfittato per evidenziare il solito “no” tutto dei Pentastellati a qualsiasi possibilità di sviluppo, lanciando altresì frecciate a Schifani.

“Accolgo con favore la scelta di Ismaele La Vardera. L’allargamento del fronte anti-Schifani è sempre una buona notizia per la Sicilia, visto che l’esecutivo regionale ha finora dimostrato di lavorare più per obbedire agli ordini di scuderia romani che per gli interessi dei siciliani, come dimostrano le decisioni sul ponte, sull’autonomia differenziata e sugli inceneritori, solo per fare qualche esempio”, ha detto Di Paola.

