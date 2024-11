Sicilia, Cateno De Luca si avvicina al centrodestra: annunciato il voto favorevole di Sud Chiama Nord alla variazione di bilancio

StrettoWeb

Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha annunciato oggi in aula il voto favorevole del gruppo alla variazione di bilancio, sottolineando “la qualità del lavoro svolto e il metodo di condivisione adottato durante il processo”. Insomma, il gruppo del sindaco di Taormina si avvicina al centrodestra.“È un testo sul quale abbiamo lavorato assieme, e voglio dare atto della metodologia che oggi abbiamo registrato e del lavoro che è stato fatto,” ha dichiarato De Luca. “Abbiamo avuto a disposizione un testo già predisposto, e nel momento in cui le opposizioni hanno chiesto una revisione, questa è stata accolta. Mi sento di ringraziare il Presidente dell’Assemblea, Gaetano Galvagno, per il suo impegno nel coordinare il processo di mediazione,” ha aggiunto, esprimendo soddisfazione per l’approccio inclusivo che ha portato alla condivisione tra i gruppi. “Di fronte a questo lavoro che ha portato alla condivisione di tutti, Sud Chiama Nord voterà favorevolmente, e lo dice alla luce del sole”, ha affermato De Luca.

Il leader di Sud Chiama Nord è intervenuto anche sulla questione dell’emergenza idrica, tema affrontato oggi in aula proprio dal Presidente Schifani. “Apprezziamo- ha affermato De Luca– la presenza in aula del Presidente e il riconoscimento da parte dello stesso presidente che qualcosa non ha funzionato nella gestione dell’emergenza. Noi denunciamo queste problematiche da mesi. Questo governo ha ancora una grande opportunità con la piena attuazione dell’ordinanza n. 1084 del 17 maggio 2024. Comprendo la complessità di avere a che fare con 350 soggetti attuatori, ma è necessario intervenire per risolvere le criticità che si trascinano da tempo. La nostra attuale situazione è infatti il risultato di decenni di gestione inadeguata da parte di diversi commissari per l’emergenza idrica che hanno segnato la storia della Sicilia,” ha osservato. “Rinnoviamo, quindi, il nostro invito ad attuare pienamente l’ordinanza, affinché si possa finalmente dare una risposta efficace a una problematica che coinvolge direttamente i cittadini siciliani“, rimarca. Sud chiama Nord ha contribuito a questo testo presentando alcuni importanti emendamenti.

“Con l’emendamento presentato da Sud Chiama Nord, abbiamo previsto contributi agli enti locali per i piani di riequilibrio finanziario e per contenere il peggioramento del disavanzo di amministrazione. Devo riconoscere che il governo ha accolto le nostre sollecitazioni, rispondendo così alle esigenze di oltre 150 comuni in difficoltà, includendo anche i fondi da noi richiesti, pari a 11 milioni di euro. Rispetto al contributo di solidarietà abbiamo chiesto che i beneficiari del fondo siano destinati ad attività socialmente utili, tenuto conto del loro stato psico-fisico, in base ad intese con i comuni di residenza. Abbiamo richiesto inoltre un impegno all’Assessorato all’Agricoltura per sostenere gli allevamenti colpiti dai focolai di brucellosi e tubercolosi. È stata autorizzata, per l’esercizio finanziario 2024, una spesa di 1 milione di euro destinata a erogare aiuti per l’acquisto di bovini riproduttori iscritti al libro genealogico e di età superiore ai 3 anni. L’aiuto coprirà il 50% del valore di mercato dei riproduttori, basandosi sulle tabelle ISMEA, e sarà erogato proporzionalmente al numero di animali acquistati, inclusi quelli di età inferiore a 3 anni per l’acquisto di riproduttori. Alla luce del contenuto di questo maxi-emendamento e del lavoro di 48 ore che ci ha portato a questi risultati, vogliamo esprimere il nostro voto alla luce del sole: non mi sentirei moralmente a posto se, dopo un percorso così partecipato, questo provvedimento venisse falcidiato da un voto segreto. Quindi, tenuto conto dell’impegno profuso e dell’atteggiamento di apertura che il governo ha mostrato accogliendo le proposte avanzate dall’aula, Sud Chiama Nord vota a favore“, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.