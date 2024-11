Sicilia, “buone notizie per gli Aeroporti di Catania e Comiso”: l’annuncio di Germanà

StrettoWeb

“Buone notizie per gli aeroporti di Catania e Comiso. Oggi il sottosegretario Rixi, rispondendo alla Camera ad una interrogazione, ha annunciato l’attivazione di oneri di servizio pubblico (Osp) per l’aeroporto di Comiso per i voli di linea per Roma-Fiumicino, nonché tra Comiso e una delle destinazioni milanesi. In merito agli sviluppi infrastrutturali, il recente Accordo di coesione tra il Governo e la Regione Siciliana prevede rilevanti investimenti per gli scali aeroportuali siciliani, in particolare per quelli di Catania e di Comiso”. Lo afferma Nino Germanà, coordinatore siciliano della Lega e senatore.

“Gli interventi principali includono la costruzione del nuovo Terminal B, moderni depositi carburante, un progetto Cargo, nonché il miglioramento delle aree di sicurezza, dei varchi doganali e della viabilità interna. Siamo soddisfatti che per le due aerostazioni siciliane arrivino importanti investimenti nell’ottica dell’espansione e della competitività”, aggiunge.

