Sicilia: che caos all’Ars, arriva maxi-emendamento e scoppia la polemica

StrettoWeb

L’accordo raggiunto in Sicilia sulla manovra dopo ore di incontri sembra essersi infranto di fronte al maxi emendamento del governo con nuove norme inserite che non sono nel testo base all’esame dell’aula. Il governatore Renato Schifani era arrivato puntuale per l’inizio dei lavori che attualmente sono sospesi.

Le opposizioni contestano al governo di avere cambiato le carte in tavola nella notte.

“Dagnino si dimetta”

“L’assessore Dagnino dovrebbe riflettere sulle dimissioni, non riesce a portare avanti un disegno di legge di variazione del bilancio, figuriamoci cosa potrebbe accadere con la prossima manovra di stabilità”, afferma il coordinatore regionale del M5S e vice presidente dell’Ars, Nuccio Di Paola.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.