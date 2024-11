Sicilia: agevolazioni sui biglietti aerei per i residenti | INFO UTILI

StrettoWeb

Viaggiare da e verso la Sicilia diventa più conveniente. La Regione Siciliana ha attivato un’importante misura per migliorare la connettività con il resto d’Italia, offrendo ai cittadini residenti uno sconto del 25% sul costo dei biglietti aerei per tratte nazionali. Il contributo economico prevede una riduzione del 25% sul costo totale di ciascuna tratta a favore dei passeggeri residenti nel territorio della Regione Siciliana. Inoltre, in base alla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, i residenti con disabilità pari o superiore al 67%, gli studenti e coloro con un reddito ISEE inferiore a €15.000,00 possono beneficiare di un ulteriore sconto del 25%.

Modalità di richiesta

Se hai acquistato un biglietto a partire dal 10 novembre 2023 per voli effettuati dal 1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2025, puoi richiedere il rimborso online sulla piattaforma dedicata siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli, disponibile fino alle ore 18:00 del 2 marzo 2025. È necessario accreditarsi al portale e inserire i dati richiesti, allegando la documentazione pertinente.

Tempistiche: hai fino a 30 giorni dalla data del volo per presentare la domanda. Validità: tutte le tratte nazionali, con estensione ai voli effettuati dal 15 marzo 2024 grazie al Decreto Dirigenziale n. 301/2024. Non è previsto alcun criterio di priorità basato sull’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Un’opportunità per tutti

Questa iniziativa è pensata per migliorare la connettività tra la Sicilia e il resto d’Italia, rendendo i viaggi più accessibili per i cittadini siciliani, promuovendo una maggiore integrazione con il resto del territorio nazionale.

