“Siamo avviliti”: via Villini Svizzeri fra buche, degrado e spazzatura | FOTO

“A testimonianza della situazione di degrado e di abbandono di via Villini Svizzeri vi inviamo le foto allegate nella speranza che la vostra voce arrivi a chi di competenza perché noi siamo avviliti“. Si sentono avviliti, probabilmente anche abbandonati, i cittadini residenti in via Villini Svizzeri a Reggio Calabria.

Come non esserlo quando si abita fra spazzatura, erbacce, pavimentazione stradale a brandelli e marciapiedi divelti. Nella gallery allegata all’articolo la testimonianza diretta della situazione nella speranza che chi di dovere possa porvi rimedio.

