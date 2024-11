Serie D, sconfitta pesante per il Locri di Cozza. Presidente furioso: “tenuti come dei nababbi, sono arrabbiato e deluso”

StrettoWeb

Dopo una grande partenza dall’arrivo in panchina, con sette punti in tre gare e la vittoria contro il Siracusa, da qualche settimana il Locri di Ciccio Cozza fa enorme fatica. Ieri, una sconfitta pesante, in casa, contro la Scafatese in grado di rifilare 4 reti. Al termine della sfida, in conferenza stampa, il Presidente Cesare Pollifroni non le ha mandate a dire.

“Sono molto deluso, non per il risultato, perché abbiamo giocato contro la prima e ci può stare, ma per l’atteggiamento, perché ho visto una squadra senza carattere, perso nelle ultime partite e su questo non c’è alcuna attenuante. I giocatori sono tenuti come dei nababbi, stanno benissimo, sono regolarmente pagati, e lo posso dire a furor di popolo smentendo le voci. Quindi sono arrabbiato. Stiamo facendo degli enormi sacrifici, abbiamo inserito un pezzo da 90 come Rizzo, ma la squadra sembra appagata, forse perché il Locri tiene troppo bene, coccola, i suoi giocatori”.

“Sembravano noi fuori casa, sembrava ci trovassero le gambe. Io ricordo quando le squadre venivano a Locri, le gambe tremavano agli avversari. I tifosi hanno precisato di non avercela con il Presidente, tutti sanno che senza di me il Locri oggi non esisteva. Io ci metto sempre la faccia, coi tifosi ci ho parlato e loro lamentano la mancanza di carattere”.

