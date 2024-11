Serie D: la Scafatese si rilancia e aggancia la vetta, frenano Siracusa e Reggina. Risultati e classifica

StrettoWeb

Due pareggiano, una non gioca e l’altra ne approfitta, segna tre reti e aggancia le altre in vetta. La Scafatese riconquista il primo posto del girone I di Serie D (in coabitazione), dopo aver battuto per 3-0 la Sancataldese. Reggina e Siracusa, invece, frenano, non approfittando del match non giocato dalla Vibonese ad Acireale, non giocato per via del rinvio causa impraticabilità di campo. Gli amaranto pareggiano per 1-1 al Granillo col Sambiase, stesso punteggio del Siracusa in casa del Castrumfavara.

Risultati Serie D, 11ª giornata

Castrumfavara-Siracusa 1-1

Enna-Paternò 0-0

Reggina-Sambiase 1-1

Scafatese-Sancataldese 3-0

Ragusa-Pompei 0-0

Sant’Agata-Nissa 3-1

Igea Virtus-Locri 1-0 (in corso)

Licata-Akragas 0-1 (in corso)

Acireale-Vibonese rinviata

Classifica Serie D

Scafatese 23 Siracusa 23 Vibonese 23 Reggina 21 Sambiase 17 Castrumfavara 16 Paternò 16 Locri 13 Enna 13 Sant’Agata 13 Nissa 12 Igea Virtus 12 Sancataldese 12 Pompei 11 Licata 11 Ragusa 9 Acireale 8 Akragas 6

Prossimo turno (12ª giornata)

Domenica 17 novembre (ore 14.30)

Akragas-Enna

Locri-Scafatese

Nissa-Ragusa

Paternà-Acireale

Pompei-Igea Virtus

Sambiase-Sant’Agata

Sancataldese-Castrumfavara

Siracusa-Licata

Vibonese-Reggina

