Serie D, Sambiase-Reggina: previsto assedio di tifosi lametini al Granillo

Un avvio spumeggiante e sorprendente, il sogno playoff inaspettato, le ultime due vittorie di fila. Tutti questi fattori stanno creando un entusiasmo ai massimi storici a Sambiase, compagine neopromossa in Serie D. Dopo aver battuto il Siracusa, e dopo aver fermato la Scafatese sul pari, la compagine lametina vorrebbe replicare l’impresa al Granillo, dove domenica sarà ospitata dalla Reggina.

Per l’occasione, e per l’entusiasmo di cui sopra, si prevede un gran numero di tifosi giallorossi pronti a riempire il settore ospiti dell’impianto reggino. Secondo Lamezia Channel sarebbero almeno 300 i supporters lametini al seguito della squadra di Morelli. Previsti per l’occasione due pullman e tante auto.

