StrettoWeb

“L’ASD Nuova Igea Virtus comunica che, di comune accordo, si sono divise le strade con il direttore sportivo Angelo Sorace. Al direttore, ma soprattutto all’amico Angelo Sorace, va il ringraziamento della dirigenza per il lavoro svolto in questi mesi al servizio dei colori giallorossi, insieme all’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali”.

Così in una nota il club siciliano di Serie D annuncia la separazione con il DS Sorace, dirigente reggino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.