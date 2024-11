Serie D, malore all’arbitro: rinviata Akragas-Paternò

StrettoWeb

“La partita Akragas-Paternò, valida per il campionato di Serie D, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di un malore accusato dall’arbitro designato, Lorenzo Montefiori di Ravenna, poco prima dell’inizio del match”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale dell’Akragas. La gara di Agrigento, tra padroni di casa e Paternò, è dunque rinviata. Non è neanche iniziata, nonostante le squadre in campo per il riscaldamento, a causa del malore al direttore di gara prima della sfida.

Epilogo simile a Reggina-Acireale di qualche settimana fa, quando il malore ad altro arbitro costrinse lo stesso alla sospensione e al rinvio, ma dopo il primo tempo, all’intervallo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.