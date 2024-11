Serie D, grave lutto in casa Akragas: morta prematuramente la sorella di un calciatore

StrettoWeb

“Le condoglianze dell’Akragas per la prematura scomparsa della sorella di Iddi. Oggi è un giorno triste in casa Akragas. La Società partecipa al dolore per la prematura scomparsa, a causa di un male incurabile, di Hamdiy sorella del difensore biancazzurro Hamza Iddi. La Società Akragas esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia del nostro giovane calciatore”.

Così in una nota l’Akragas, il club di Agrigento che milita nel girone I di Serie D, si stringe attorno al suo calciatore – Hamza Iddi, arrivato questa estate – per la prematura scomparsa della sorella.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.