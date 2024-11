Serie D, il Licata ufficializza il nuovo DS | NOME

StrettoWeb

La società Licata Calcio comunica che è Agatino Chiavaro il nuovo Direttore Sportivo gialloblù! “Sono contento di entrare a far parte di un club prestigioso e storico come il Licata. Sono pronto a mettere in campo tutta la mia energia e passione al servizio della squadra per invertire la rotta e riaffermare il valore che questa piazza merita”.

Così in una nota il club siciliano annuncia il nuovo DS dopo le dimissioni di ieri di allenatore e Direttore Sportivo. Si attende ora l’ufficialità del tecnico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.