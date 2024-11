Serie D, clamorosa stangata all’ex Reggina Kremenovic (ora all’Acireale): squalifica monstre! | DETTAGLI

StrettoWeb

Otto giornate! Otto giornate di squalifica (8!). E’ clamorosa la stangata comminata dal Giudice Sportivo di Serie D a Milan Kremenovic, ex difensore della Reggina ora all’Acireale. Per lui otto turni di stop per “avere, al termine della gara, portato per quattro volte la mano al petto del Direttore di gara rivolgendo al suo indirizzo espressioni irriguardose”. Il giocatore, così, il campo lo rivedrà nel 2025. Tra i calciatori, fermi per un turno De Min (Castrumfavara) e Parisi (Ragusa).

Tra gli allenatori, altra stangata, nello specifico a Leonardo Pellegrino, preparatore dei portieri dell’Akragas, “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna Arbitrale”. Due turni invece a Lacognata (staff Ragusa) e Munda (staff Nissa). Un turno a mister Erra del Ragusa e al fisioterapista della Vibonese, Sgotto.

