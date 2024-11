Serie D, caos Acireale prima della Reggina: via il DS Ramondino, respinte le dimissioni di mister Epifani

StrettoWeb

E’ caos in casa Acireale il giorno prima (domani) del match di Coppa Italia Serie D in casa della Reggina. L’ennesimo caos della stagione, dal punto di vista societario, e siamo solo a un terzo di annata. La squadra siciliana annaspa in fondo alla classifica in classifica e oggi è arrivata la decisione ufficiale di risoluzione consensuale del contratto con il DS Ramondino.

“La società – si legge nella nota del club – consapevole delle difficoltà affrontate, legate soprattutto al fattore ambientale, ringraziandolo per l’atto di maturità dimostrato nel prendere coscienza che si tratta della cosa migliore da fare, e riconoscendone la grande professionalità e la competenza che non ha purtroppo potuto dimostrare in pieno durante la sua permanenza, augura a lui le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera”, in riferimento a Ramondino. Il club comunica inoltre di “aver respinto le dimissioni dell’allenatore Massimo Epifani, confermandogli piena fiducia”.

