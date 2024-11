Serie D, l’Acireale annuncia il nuovo DS

StrettoWeb

Dopo la risoluzione con il DS Ramondino, l’Acireale ha ufficializzato il sostituto. Si tratta di Vincenzo Minguzzi. Originario di Russi (Ravenna), classe 1955, è il nuovo dirigente dei siciliani. “Con un passato da portiere (l’esordio in D nella stagione 1974-1975, per poi chiudere la carriera nel 1987), in squadre blasonate come Modena, Cagliari, Torres e Pescara (con la quale ottiene la promozione in Serie A), da DS ha lavorato anche ad Acireale, dopo aver militato nel Teramo e ne L’Aquila, per poi passare al Grosseto, contribuendo alla prima storica promozione della squadra maremmana in B nella stagione 2006-2007”.

“Ha lavorato anche alla Carrarese e al Rieti, e ha ottenuto una promozione anche con la Viterbese, in Lega Pro, con il Pisa e con il Brindisi. Di quest’ultimo è stato a capo del Settore Tecnico e sportivo dal luglio del 2022, artefice di quella squadra che, dopo aver primeggiato nel girone H di Serie D, ha battuto nello spareggio la Cavese, conquistando l’accesso alla Lega Pro. Fino a giugno 2024, infine, ha diretto la gestione sportiva della prima squadra del Legnano Calcio. Minguzzi avrà presentato alla stampa 9 novembre, alle 11:00, presso la sala stampa dello stadio “Aci e Galatea”, si legge nella nota del club.

