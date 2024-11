Serie C, Trapani: riflessioni su Aronica? “Stiamo riflettendo”. E spunta un nome per la panchina

StrettoWeb

A Trapani la società non è contenta. E’ difficile, d’altronde, accontentare pienamente l’ambizioso Presidente Antonini, che avrebbe voluto fare un sol boccone della C come fatto l’anno scorso con la Serie D. Tuttavia, tra alti e bassi, la squadra granata è in zona playoff, ma lontana dalla vetta e con gli ultimi risultati negativi. Per questo, secondo indiscrezioni, il club starebbe facendo delle valutazioni su mister Sasà Aronica, a sua volta subentrato a Torrisi.

Dopo buoni risultati, susseguenti alla “promozione” dalla Primavera alla prima squadra da parte dell’ex Messina, Reggina e Napoli, nelle ultime sfide l’allenatore ha faticato, pagando con sconfitte o pari in rimonta nel finale. E quindi è tornata a farsi forte la voce di un nuovo ribaltamento in panchina, addirittura (e già) con un nome pronto come eventuale sostituto, ovvero l’ex Catania Pasquale Marino.

Sull’argomento, tuttavia, è intervenuto il DS dei siciliani Andrea Mussi, che a Telesud “T Zone” ha detto: “oggi l’allenatore del Trapani è Salvatore Aronica. Il presidente era molto amareggiato dopo la partita, come tutti. Sta riflettendo e ragionando su tutte le possibilità per migliorare questa situazione. Oggi lavoriamo, domani ripartiamo per preparare la partita contro la Cavese. Al ritorno del presidente faremo tutte le valutazioni del caso”.

