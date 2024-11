Serie C, il Trapani annuncia un nuovo arrivo: ingaggiato Alessandro Malomo (scuola Roma)

StrettoWeb

La società FC Trapani 1905 comunica “l’arrivo in maglia granata del calciatore Alessandro Malomo. Difensore centrale, classe 1991, Malomo arriva a Trapani da svincolato. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, nella stagione 2011/2012 approda all’Albinoleffe, in serie B, dove colleziona 9 presenze. Successivamente tanta esperienza in Serie C dove vanta più di 350 presenze con le maglie di Venezia, Vicenza, Sudtirol, Foggia e Triestina. Con quest’ultima, con cui ha giocato dal 2018 al 2020 e successivamente dal 2022 a giugno 2024, ha collezionato complessivamente 100 presenze e 7 reti”.

“Il blasone della piazza e della città mi ha spinto a venire qui”, ha dichiarato il neo calciatore granata. “Conoscendo il presidente Antonini, non ho rinunciato a questa opportunità. È successo tutto in poche ore e sono contentissimo di essere qui. Fino al 30 agosto ho svolto tutta la preparazione con la Triestina; poi è arrivato lo svincolo. Mi sono allenato tutti i giorni, sto benissimo fisicamente. Non ho fatto altro che allenarmi e pensare che questo momento sarebbe arrivato. Le mie caratteristiche? Nella mia carriera ho ricoperto sia il ruolo di centrale che di terzino destro. Sono un difensore aggressivo, bravo nel gioco aereo e qualche gol l’ho fatto. Ho giocato anche a sinistra – conclude– e sono pronto a dare il mio totale contributo alla squadra”.

