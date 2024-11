Serie C: sconfitta per il Trapani ad Altamura, ennesima battuta d’arresto per la squadra di Aronica

StrettoWeb

Prosegue il momento d’oro per l’Altamura. Dopo aver eliminato il Potenza in Coppa Italia, i pugliesi riesco a battere per 2-1 anche il Trapani, reduce dalla vittoria per 5-0 in coppa contro i rivali del Catania. In campionato, però, la squadra di Aronica non grana, e con 7 punti nelle ultime 7 partite i siciliani rischiano di allontanarsi dai piani alti della classifica di Serie C, girone C.

La partita

Al 33′ vantaggio dell’Altamura siglato da Simone che in diagonale porta in vantaggio i pugliesi. Approfitta della sbavatura difensiva del Trapani e segna la sua prima rete in campionato. Il Trapani finisce in affanno la prima frazione di gioco dopo un inizio promettente. Al 64′ il raddoppio dei padroni di casa con il goal di Rolando. A stretto giro, al 65′, i siciliani accorciano con Fall. Il Trapani tenta l’assalto finale senza riuscire a pareggiare la partita.

Risultati Serie C 17ª Giornata

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Altamura-Trapani 2-1

Benevento-Audace Cerignola 1-1

Foggia-Crotone 1-1

Latina-Picerno 2-0

Ore 17:30

Catania-Cavese

Domenica 1 dicembre

Ore 15:00

Casertana-Potenza

Ore 17:30

Juventus U23-Taranto

Turris-ACR Messina

Ore 20:30

Monopoli-Avellino

Sorrento Giugliano

Classifica Serie C

Benevento 34 Audace Cerignola 30 Monopoli 28 Crotone 26 Picerno 25 Avellino 25 Potenza 25 Giugliano 24 Catania 24 (-1) Sorrento 24 Trapani 24 Altamura 22 Cavese 20 Foggia 18 Latina 17 Casertana 16 ACR Messina 13 Turris 11 (-5) Juventus U23 8 Taranto 3 (-10)

Programma 18ª Giornata Serie C

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Potenza-Latina

Ore 17:30

ACR Messina-Foggia

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Cavese-Juventus U23

Crotone-Casertana

Picerno-Turris

Ore 17:30

Avellino-Sorrento

Taranto-Catania

Ore 19:30

Trapani-Benevento

Ore 20:30

Lunedì 9 dicembre

Giugliano-Monopoli

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.