Serie C, pari tra Juventus e Turris. Come cambia la classifica: entrambe si avvicinano al Messina

E’ finito a reti bianche il recupero del girone C di Serie C tra Juventus Under 23 e Turris, scontro salvezza nella parti bassissime della classifica. 0-0 in casa dei bianconeri, che si trovano al penultimo posto solo per via dei 10 punti di penalizzazione inflitti al Taranto. Con questo risultato non si smuove molto in fondo alla graduatoria. La Turris sale a 11, la Juventus a 8. Entrambe si avvicinano al Messina, ina una disperata situazione societaria e di risultati. Senza la penalizzazione di Turris e Taranto, la squadra di Modica sarebbe penultima.

Di seguito la nuova classifica dopo la gara di oggi.

Classifica Serie C Girone C

Benevento 33 Audace Cerignola 29 Monopoli 28 Picerno 25 Avellino 25 Potenza 25 Crotone 25 Giugliano 24 Catania 24 Sorrento 24 Trapani 24 Cavese 20 Altamura 19 Foggia 17 Casertana 16 Latina 14 ACR Messina 13 Turris 11 Juventus U23 8 Taranto 3

Penalizzazioni:

Catania: -1

Turris: -5

Taranto: -10

