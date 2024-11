Serie C: Trapani così non va, siciliani sconfitti a Giugliano per 2-1

StrettoWeb

Il Giugliano riesce a piegare il Trapani nella 13ª giornata di Serie C, girone C. I siciliani tornano senza punti dalla Campania con una sconfitta, nel finale, per 2-1.Dopo un primo tempo a senso unico, con il vantaggio di Minelli al 25′, nella ripresa la squadra di Aronica ha pareggiato dopo pochi minuti con Lescano. Dopo che i siciliani sono rimasti in 10 uomini, per via di un infortunio e senza più cambi, il Giugliano è riuscito a vincere la partita con Balde all’88’.

La squadra di Bertotto è sicuramente tra le principali sorprese del girone. Fino a questo momento i gialloblù hanno conquistato 23 punti non lontani dal Benevento dal Benevento. Il Trapani, grazie ad Aronica, ha permesso ai granata di collezionare 17 punti in 10 gare, ma di certo nelle ultime tre gare, però, i siciliani stanno vivendo un periodo di flessione. Hanno conquistato appena un punto e, con oggi, sono alla seconda sconfitta consecutiva.

