Serie C, il Crotone non sbaglia: battuta la Juve, 2° posto a -3

Anticipo delle 12.30 allo “Scida” nel girone C di Serie C. Il Crotone di Longo affronta la Juventus U23, fanalino di coda del torneo. La squadra rossoblu non sbaglia e centra la terza vittoria di fila, battendo gli avversari per 2-1. Gara subito in discesa, con l’autorete di Puczka al 22′. A ridosso dell’intervallo, poi, il raddoppio di Oviszach, che porta i pitagorici sul doppio vantaggio a fine primo tempo. Riapre tutto Guerra a inizio ripresa, ma la gara non cambia più. La squadra di casa tiene e porta a casa tre punti.

Alla luce di questo risultato, prosegue la rimonta e risalita in classifica di Tumminello e compagni, che agganciano il 7° posto e vanno a -3 dal 2° posto ad oggi occupato dal Monopoli. Ma c’è attesa per le altre sfide del pomeriggio.

Risultati Serie C girone C, 16ª giornata

Casertana-Giugliano 1-1

Potenza-Monopoli 0-1

Avellino-Catania 2-2

Taranto-Benevento 0-2

Trapani-Latina 4-0

Picerno-Altamura 2-0

Crotone-Juventus U23

Messina-Sorrento (domenica 24 novembre ore 15)

Audace Cerignola-Cavese (domenica 24 novembre ore 17.30)

Turris-Foggia (domenica 24 novembre ore 17.30)

Classifica Serie C Girone C

Benevento 33 Monopoli 28 Audace Cerignola 26 Picerno 25 Avellino 25 Potenza 25 Crotone 25 Giugliano 24 Catania 24 Trapani 24 Sorrento 21 Cavese 20 Altamura 19 Casertana 16 Foggia 14 Latina 14 ACR Messina 13 Turris 10* Juventus U23 7* Taranto 3

Penalizzazioni:

Catania: -1

Turris: -5

Taranto: -10

* 1 gara da recuperare

(ACR Messina, Sorrento, Audace Cerignola, Cavese, Turris, Foggia: una gara da giocare nel 16° turno).

