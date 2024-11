Il governo vuole sospendere i colloqui con l’Unione Europea, furiosi scontri in Georgia

StrettoWeb

Furiose proteste in Georgia, dove migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro la decisione del governo di sospendere i negoziati di adesione all’Unione Europea. Almeno cento persone sarebbero state arrestate. Duro il commento da parte della presidente del Paese Salome Zourabichvilli, filo-Ue, da tempo in contrasto con il partito “Sogno Georgiano”. “Ancora una volta, assistiamo ad attacchi brutali e sproporzionati contro il popolo e i media georgiani, che ricordano la repressione in stile russo“, ha dichiarato in un post su X.

“Non stiamo combattendo solo contro il sogno georgiano; stiamo combattendo contro la Russia, stiamo combattendo contro l’influenza russa in questo Paese. È stata messa in atto un’enorme quantità di risorse, denaro e tutto quanto. Per questo chiedo a tutti i leader del mondo democratico di sostenere il popolo georgiano. Sanzioni, azioni, finanziamenti, tutto deve essere fatto. È molto importante”, ha dichiarato Giorgi Vashadze, leader della coalizione Movimento Nazionale Unito.

