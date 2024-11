Sanità, Cirillo (FI) rassicura sulle Case di Comunità: “presto la consegna dei lavori dell’ospedaletto di Caulonia”‘

StrettoWeb

“A margine di una serie di incontri avuti questa mattina presso la Cittadella Regionale, ho avuto modo di sincerarmi sull’iter relativo alle Case di Comunità e, in modo particolare, la centralità del confronto è servita per essere rassicurato sul rispetto del cronoprogramma messo in atto per la consegna dei lavori e lo svolgimento degli stessi per portare a compimento l’infrastruttura sanitaria attesa da decenni”. E’ quanto afferma in una nota il Consigliere regionale di Forza Italia Salvatore Cirillo.

“L’attenzione che sta riservando la Regione Calabria nei confronti di una necessità diffusa, più volte manifestata dai Cittadini e riportata dal sottoscritto nelle opportune sedi istituzionali è meritoria di riconoscenza. Ringrazio il Commissario alla Sanità On. Roberto Occhiuto – conclude l’on. Cirillo – per la sua costante attenzione alle questioni afferenti sia alla medicina territoriale sia per quanto fatto a sostegno della realizzazione della Casa di Comunità di Caulonia, finanziata con fondi del PNRR, misura 6 Sanità, ai quali sono stati aggiunti in seguito 140.000,00 € dalla Regione Calabria dai Fondi di Sviluppo e Coesione per garantire la realizzazione dell’opera”.

