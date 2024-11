Sambiase-Reggina, tifoseria ospite invade Reggio Calabria: in 1.500 al Granillo

StrettoWeb

Il Sambiase calcio sta vivendo un ottimo momento di forma. Da neopromossa è la vera sorpresa del girone I di Serie D. Dopo aver battuto il Siracusa e fermato la Scafatese, la squadra lametina vuole provare a fare lo stesso anche oggi con la Reggina.

Grande è stata la mobilitazione da Lamezia Terme: in 1.500 sono arrivati a Reggio Calabria per spingere la squadra al Granillo in una partita fondamentale. Un esodo da Champions per una squadra che sta entusiasmando i tifosi. Peccato per la Reggina, squadra e città abituata a palcoscenici diversi, ricordiamoci gli anni in A ed in B, ma che è impantanata nella quarta serie italiana chissà ancora per quanto tempo.

