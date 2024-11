Sambiase-Reggina, tifoseria ospite carica: “tutti a Reggio”. Supporters ospiti in massa al Granillo

StrettoWeb

La Sambiase calcistica vive un buon momento. Da neopromossa è tra le grandi sorprese, se non la sorpresa, del girone I di Serie D. Dopo aver battuto il Siracusa e fermato la Scafatese, la squadra lametina vuole provare a fare lo stesso anche con la Reggina. Domenica alle ore 14.30 sarà di scena al Granillo, ma non da sola.

E’ prevista, infatti, una ottima cornice di pubblico, con diverse centinaia di presenze che si assieperanno nel settore ospiti dell’impianto di Via Galileo Galilei. I gruppi organizzati hanno già annunciato le indicazioni che tutti dovranno seguire dalla partenza fino all’arrivo sullo Stretto: “Per quelli che non viaggeranno con noi, chi si recherà lì dalla mattina, chiediamo di avere rispetto e di non sbandierare nessuno vessillo in giro per Reggio (che siano sciarpe maglie o cappellini).. Riservateli per colorare il settore una volta arrivati allo stadio!”, si legge sulla pagina “US’01 Sambiase”.

