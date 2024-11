Ryanair, crescono i passeggeri su Bologna anche grazie alla nuova rotta con Reggio Calabria

StrettoWeb

Al via il piano operativo invernale 2024 di Ryanair su Bologna. Nel dettaglio il programma della compagnia aerea prevede 43 rotte – incluse tre nuove destinazioni: Olbia, Palma di Maiorca e Reggio Calabria – oltre a un incremento delle frequenze su oltre dieci destinazioni esistenti come Barcellona, Malta, Vienna e Lamezia Terme grazie a undici aeromobili di stanza a Bologna e conta di raggiungere un traffico di “5,8 milioni di passeggeri all’anno, in crescita del 9%”.

La società irlandese opera nello scalo emiliano da oltre tre lustri e ha trasportato sino ad ora oltre 49 milioni di passeggeri. “Ryanair è lieta di annunciare l’operativo invernale 2024 su Bologna – osserva il responsabile della comunicazione per l’Italia, Fabrizio Francioni – con 43 rotte, tra cui tre nuove per Olbia, Palma di Maiorca e Reggio Calabria, e oltre 520 voli settimanali, che riflettono l’impegno per lo sviluppo della regione Emilia-Romagna. Operiamo da e per Bologna da 16 anni, durante i quali abbiamo effettuato investimenti significativi nella regione, tra cui i nostri 11 aeromobili basati a Bologna con oltre 1 miliardo di dollari di investimento, supportando oltre 4.600 posti di lavoro locali, incrementando il turismo in entrata e migliorando la connettività per i residenti” di Bologna e della regione. “La collaborazione con Ryanair, avviata nel 2008 e confermata nel corso degli anni – aggiunge Antonello Bonolis, direttore Business Aviation e Comunicazione di Aeroporto di Bologna – rimane per noi un asset fondamentale per la crescita dell’aeroporto e del territorio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.