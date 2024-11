Russia, Putin firma una legge che riconosce Bitcoin e criptovalute come proprietà | DETTAGLI

StrettoWeb

Bitcoin e Criptovalute come proprietà. Putin firma la legge in Russia che regola la tassazione della valuta digitale. Il mining e la vendita di valuta digitale non saranno soggetti a IVA. Inoltre, non sarà necessario pagare le tasse sui servizi dell’organizzazione che fornisce transazioni nell’ambito dell’EPR. L’operatore dell’infrastruttura di mining dovrà segnalare alle autorità fiscali chi utilizza i suoi servizi per emettere criptovalute. Se tali informazioni non vengono trasferite in tempo, viene minacciata una multa di 40 mila rubli.

La Tass ha svelato alcuni dettagli. Il valore della valuta risultante sarà determinato dalle quotazioni di mercato. Tali redditi saranno tassati secondo la consueta scala progressiva, tenendo conto delle detrazioni fiscali nell’importo delle spese minerarie. Allo stesso tempo, i redditi derivanti dall’acquisizione, dalla vendita o da altra circolazione di valuta digitale saranno tassati secondo una scala a due stadi di aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (13% per i redditi entro 2,4 milioni di rubli e 15% per i redditi superiori a tale importo).

