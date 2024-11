Rosarno, l’ex Sindaco Idà assolto da tutte le accuse: “finalmente si ritorna alla vita”

StrettoWeb

“Oggi si chiude una delle pagine più dolorose della mia vita. L’assoluzione piena dalle accuse gravissime che mi erano state mosse sancisce che quelle accuse, assolutamente infondate, non avrebbero mai dovuto esistere“, è quanto afferma l’ex sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, assolto da tutte le accuse nel processo Faust. “Quando ho scelto di candidarmi a Sindaco della mia Città, ero consapevole delle difficoltà che avrei incontrato lungo il cammino. Ma mai avrei potuto immaginare che il “prezzo da pagare” sarebbe stato così alto. Ora, finalmente, posso dire che tutto è finito. Un grazie sentito a chi, in questi anni difficili, mi ha sostenuto con fiducia e amicizia“, rimarca Idà.

“La mia comunità è stata per me un sostegno fondamentale, una fonte di conforto nei momenti più bui. Un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, che ha affrontato insieme a me ogni momento di questo lungo e faticoso processo, accanto a me, nonostante le accuse di un reato che non ho mai commesso. Un ringraziamento che voglio esprimere con particolare forza va ai miei avvocati. L’ Avv. Armando Veneto, l’Avv. Giuseppe Martino, l’Avv Vladimir Solano. La loro competenza, il loro impegno instancabile, la loro determinazione nel difendermi e nel cercare la verità sono stati decisivi. È grazie al loro lavoro scrupoloso e alla loro fiducia incrollabile che oggi posso finalmente ritrovare la serenità. Non li ringrazierò mai abbastanza per ciò che hanno fatto per me. Finalmente, oggi si volta pagina e si ritorna alla vita“, conclude Idà.

