Gabriele Rolando: “al Catanzaro mi hanno trattato male, siamo in causa. E sulla Reggina…”

Alla Reggina fu protagonista della promozione, mentre al Catanzaro fu frenato dagli infortuni. Esperienze diverse, nelle due squadre calabresi, per Gabriele Rolando, esterno a tutta fascia che ha parlato a TuttoMercatoWeb da doppio ex di Palermo-Sampdoria, in campo in questo turno di Serie B.

“Alla Reggina ho vissuto un anno e mezzo importante, il fallimento è stato una batosta. Reggio merita palcoscenici importanti”, ha affermato parlando degli amaranto, con cui ha messo a segno una rete in oltre 30 presenze nell’annata con Toscano che ha portato alla B. Col Catanzaro, invece, è andata male. E l’esterno non le manda a dire: “un’esperienza assolutamente negativa, non per i tifosi che mi hanno sempre trattato bene ma per quanto riguarda la società mi hanno trattato male: non hanno mai digerito i miei ultimi infortuni, siamo in causa per una questione burocratica”, ha aggiunto.

