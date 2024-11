Risultati Serie D: la Vibonese non si ferma più, poker Siracusa e Scafatese KO. La nuova classifica

StrettoWeb

C’è (l’ennesima) capolista nel girone I di Serie D. E’ la sempre più sorprendente (ma fino a un certo punto) Vibonese, che non si ferma più, batte anche il Ragusa e guarda tutti dall’alto. Sì, perché la Scafatese si continua a mostrare altalenante e perde di nuovo fuori casa, prendendone 4 a Caltanissetta (stop per 4-2 in casa della Nissa). Chi non perde terreno è il Siracusa, che si conferma letale tra le mura amiche e rifila un poker all’Enna. Rallenta invece la Reggina, fermata sul pari per 0-0 in casa del fanalino di coda Akragas.

Perde ancora il Locri di Cozza e perde in casa pure il Pompei (1-3 contro il Castrumfavara), mentre il Sambiase ne fa 3 e il Paternò regola di misura il Sant’Agata. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie D, 10ª giornata

Akragas-Reggina 0-0

Locri-Sancataldese 0-1

Nissa-Scafatese 4-2

Paternò-Sant’Agata 1-0

Pompei-Castrumfavara 1-3

Sambiase-Igea Virtus 3-0

Siracusa-Enna 4-0

Vibonese-Ragusa 2-0

Licata-Acireale

Classifica Serie D

Vibonese 23 Siracusa 22 Scafatese 20 Reggina 20 Sambiase 16 Castrumfavara 15 Paternò 15 Locri 13 Nissa 12 Sancataldese 12 Igea Virtus 12 Enna 12 Sant’Agata 10 Pompei 10 Licata 8 Acireale 8 Ragusa 8 Akragas 6

Prossimo turno (11ª giornata)

Domenica 10 novembre (ore 14.30)

Acireale-Vibonese

Castrumfavara-Siracusa

Enna-Paternò

Igea Virtus-Locri

Licata-Akragas

Reggina-Sambiase

Sant’Agata-Nissa

Scafatese-Sancataldese

Ragusa-Pompei

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.