Risultati Serie B Interregionale: Viola da 10 in pagella, c’è una nuova seconda | CLASSIFICA

Si chiude la due giorni infrasettimanale con i risultati di una parte della 10ª Giornata di Serie B Interregionale. Da recuperare Antoniana-Angri e Basket School Messina-Piazza Armerina, due sfide importantissime per le zone alte della classifica, diamo uno sguardo alle 4 gare disputate fin qui. La Viola vince in rimonta a Catanzaro e fa 10 su 10 in stagione salendo a quota 20 punti, +6 su Milazzo, nuova seconda della classe dopo il successo per 69-75 sul campo di Barcellona. Nelle altre due gare vittoria di Marigliano contro Rende e di Matera su Castanea.

Risultati 10ª Giornata Serie B Interregionale

20 novembre

Ore 20:30

Catanzaro-Redel Viola Reggio Calabria 82-92

21 novembre

Ore 19:30

Marigliano-Rende 70-68

Matera-Castanea 99-90

Barcellona-Milazzo 69-75

27 novembre

Ore 20:30

Antoniana-Angri

4 dicembre

Ore 20:30

Basket School Messina-Piazza Armerina

Classifica Serie B Interregionale

Viola Reggio Calabria 20 Milazzo 14 Angri 12* Messina 12* Matera 10 Piazza Armerina 10* Marigliano 8 Rende 8 Catanzaro 6 Antoniana 6 * Castanea 6 Barcellona 4

* Una gara da recuperare

Il programma della 11ª Giornata di Serie B Interregionale Girone H

24 novembre

Viola Reggio Calabria-Matera

Rende-Barcellona

Milazzo-Antoniana

Castanea-Marigliano

Angri-Messina

18 dicembre

Ore 20:00

Piazza Armerina-Catanzaro

