Risultati Serie A3: disco rosso per la Domotek, Sorrento vola | CLASSIFICA

In archivio le partite della 6ª Giornata della Serie A3 e la nuova classifica. Secondo ko stagionale per la Domotek Volley Reggio Calabria sconfitta 3-0 dalla capolista Sorrento. Vittoria per Ortona e Modica, Sabaudia batte Gioia del Colle, colpo Lecce sul campo di Napoli.

Risultati 6ª Giornata Serie A3

Ortona-Castellana Grotte 3-0

Modica-Lagonegro 3-1

Sorrento-Domotek Volley Reggio Calabria 3-0

Sabaudia-Gioia del Colle 3-0

Napoli-Lecce 0-3

Ha riposato: Campobasso

Classifica Serie A3 Girone Blu

Sorrento 15* Ortona 13 Gioia del Colle 12 Sabaudia 9 Lecce 9 Domotek Volley Reggio Calabria 8 * Castellana Grotte 7 * Lagonegro 5 Modica 4* Napoli 2 * Campobasso 0 *

* Un turno di riposo già osservato

I programma della 7ª Giornata di Serie A3 Girone Blu (23-24 novembre)

Campobasso Modica

Domotek Volley Reggio Calabria-Sabaudia

Castellana Grotte-Napoli

Lecce-Ortona

Gioia del Colle-Sorrento

Riposa: Lagonegro

