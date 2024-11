Risultati Serie A3 7ª Giornata: super Domotek, Sorrento fa 6 su 6 | CLASSIFICA

StrettoWeb

Conclusa la 7ª Giornata di Serie A3 con i risultati delle partite domenicali. La Domotek Volley batte Sabaudia in 3 set e si rialza subito dopo il ko di Sorrento. Reggini nel gruppetto al terzo posto. La capolista non si ferma: altro 3-0 di Sorrento, questa volta a Gioia del Colle. Colpo in trasferta di Modica a Campobasso e di Napoli a Castellana Grotte. Sospesa Lecce-Ortona per un malore a uno spettatore.

Risultati 7ª Giornata Serie A3 Girone Blu

Campobasso Modica 0-3

Domotek Volley Reggio Calabria-Sabaudia 3-0

Castellana Grotte-Napoli 2-3

Lecce-Ortona sospesa

Gioia del Colle-Sorrento 0-3

Riposa: Lagonegro

Classifica Serie A3 Girone Blu

Sorrento 18* Ortona 13 (una gara da recuperare) Domotek Volley Reggio Calabria 12* Gioia del Colle 12 Sabaudia 12 Lecce 9 (una gara da recuperare) Castellana Grotte 8* Modica 7* Lagonegro 5* Napoli 4* Campobasso 2*

* Un turno di riposo già osservato

I programma della 8ª Giornata di Serie A3 Girone Blu (30 novembre e 1 dicembre)

30 novembre

Ore 18:00

Castellana Grotte-Domotek Volley Reggio Calabria

1 dicembre

Ore 16:00

Lagonegro-Lecce

Sabaudia-Modica

Ore 18:00

Ortona-Napoli

Sorrento-Campobasso

Riposa: Gioia del Colle

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.