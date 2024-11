Risultati Serie A, Trapani Shark sbanca Brescia: piena bagarre Playoff e -4 dalla vetta | CLASSIFICA

StrettoWeb

I risultati della 6ª Giornata della Serie A di basket sorridono a Trapani. I siciliani battono Brescia e si rilanciano in piena bagarre Playoff. Gli ‘squali’ si impongono 74-95 in trasferta trascinati dai 21 punti di Yeboah, dai 18 con 6 assist di Robinson e dai 16 di Galloway. Brescia, nonostante la doppia doppia di Bilan (15 punti e 11 rimbalzi), soffre il gap subito nel primo quarto (17-32) che non riesce a ricucire chiudendo sotto anche i restanti parziali (19-22, 22-23, 16-18) seppur con distacchi più contenuti.

Trapani sale al 5° posto, con 8 punti in classifica, 4 in meno dalla capolista Trento che fatto 6/6 battendo nettamente l’Olimpia Milano 91-57.

Risultati 6ª Giornata Serie A

Pistoia-Reggio Emilia 73-70

Virtus Bologna-Treviso 104-97

Napoli-Venezia 80-81

Trento-Olimpia Milano 91-57

Tortona-Sassari 71-68

Trieste-Varese 107-81

Scafati-Cremona 85-77

Brescia-Trapani 74-95

Classifica Serie A

Trento 12

Virtus Bologna 10

Trieste 10

Tortona 8

Trapani 8

Olimpia Milano 8

Brescia 8

Venezia 6

Pistoia 6

Reggio Emilia 6

Scafati 4

Cremona 2

Sassari 2

Treviso 2

Varese 2

Napoli 0

Programma 7ª Giornata Serie A (9-10 novembre)

Reggio Emilia-Tortona

Trento-Trieste

Olimpia Milano-Venezia

Treviso-Scafati

Cremona-Brescia

Trapani-Napoli

Varese-Virtus Bologna

Sassari-Pistoia

