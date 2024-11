Champions League, le italiane volano: Inter 1ª, Atalanta come Sinner, Milan sogna la top 8 | CLASSIFICA

StrettoWeb

È una Champions League che parla italiano. Lo fa dall’alto della classifica con l’Inter nuova capolista in attesa della partita del Liverpool di domani. Una classifica che vede al quarto posto l’Atalanta, ormai una certezza europea che spazza i dubbi degli ultimi scettici a suon di gol e grandi prestazioni. Ed è anche la Champions League del Milan, la squadra italiana con il DNA europeo per eccellenza, tornato padrone del proprio destino dopo un inizio complicato.

Le italiane la fanno da padrone in una giornata ricca di gol con 6 partite su 9 in cui si superano le 5 reti complessive. Merito del nuovo format capace di svecchiare una formula che annoiava gli spettatori, soprattutto nella fase a gironi. La nuova “League Phase”, invece, regala almeno un big match al giorno (oggi Bayern-PSG, domani Liverpool-Real Madrid, per fare un esempio). E la Serie A si gode 3 successi entusiasmanti.

Slovan Bratislava-Milan 2-3

Tre punti importanti per il Milan che soffre più del dovuto in casa di uno Sloavan Bratslava rognoso. I rossoneri evidenziano le solite amnesie difensive ma si dimostrano anche pungenti in attacco. Pulisic sblocca la gara finalizzando un ottimo contropiede al 21′. Tre minuti dopo clamoroso pareggio di Barseghyan che trova una prateria (letteralmente 10 rossoneri sulla trequarti ospite) e si invola direttamente in porta per l’1-1. Nella ripresa Leao subentra e al 68′ firma il vantaggio con lo scavetto. Al 71′ Abraham ringrazia un retropassaggio sciagurato dell’ex Reggina Strelec e firma il tris.

Nel finale il più italiano degli slovacchi, Nino Marcelli, firma il gol della carriera all’88’ con un bolide da fuori ma lo Slovan Bratislava non va oltre il 2-3. Milan padrone del suo destino con 9 punti e la top 8 a portata di tiro: Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria tre squadre contro cui poter fare punteggio pieno.

Inter-Lipsia 1-0

Un solo gol in Inter-Lipsia, segnato dai tedeschi ma nella propria porta. L’autorete di Lukeba al 27′, sugli sviluppi di un calcio piazzato, basta ai nerazzurri per ottenere i 3 punti che permettono di scavalcare tutti e portarsi in vetta a quota 13. Non inganni il punteggio: l’Inter ha dominato la gara rischiando più volte il raddoppio che spesso non è arrivato per qualche imprecisione o indecisione sotto porta. La rete del 2-0, segnata nel finale da Mkhitaryan è stata annullata per fallo. Nota a margine: l’Inter resta imbattuta (insieme ad Atalanta, Liverpool e Monaco) ed è l’unica a non aver ancora subito un gol.

Young Boys-Atalanta 1-6

Non ci sono più parole ormai per descrivere l’Atalanta. I ragazzi di Gasperini sono una macchina da gol implacabile e riescono a togliersi una soddisfazione dopo l’altra in ogni giornata di Champions League. Netto 1-6, in stile Sinner, rifilato allo Young Boys che aveva fatto sudare l’Inter nel turno precedente. Doppiette per Retegui e De Ketelaere, in gol anche Kolasinac e Samardzic per la solita sinfonia gasperiana che non conosce altri spartiti se non quello della vittoria. Unico neo? Il gol subito che rende l’Inter l’unica squadra a non aver ancora subito un gol nel torneo. Poco male. L’Atalanta si consola con un quarto posto straordinario.

Risultati 5ª Giornata Champions League

Slovan Bratislava-Milan 2-3

Sparta Praga-Atltico Madrid 0-6

Barcellona-Brest 3-0

Bayern Monaco-PSG 1-0

Inter-Lipsia 1-0

Leverkusen-Salisburgo 5-0

Manchester City-Feyenoord 3-3

Sporting-Arsenal 1-5

Young Boys-Atalanta 1-6

Le partite del mercoledì

Stella Rossa-Stoccarda

Sturm Graz-Girona

Aston Villa-Juventus

Bologna-Lille

Celtic-Club Brugge

Dinamo Zagabria-Dortmund

Liverpool-Real Madrid

Monaco-Benfica

PSV-Shakhtar

La classifica di Champions League

Inter 13 Barcellona 12 Liverpool 12 Atalanta 11 Leverkusen 10 Monaco 10 Arsenal 10 Sporting 10 Brest 10 Borussia Dortmund 9 Bayern Monaco 9 Aston Villa 9 Atletico Madrid 9 Milan 9 Manchester City 8 Juventus 7 Lille 7 Celtic 7 Dinamo Zagabria 7 Feyenoord 7 Real Madrid 6 Benfica 6 Club Brugge 6 PSV 5 Stoccarda 4PSG 4 Shakthar 4 Sparta Praga 4 Girona 3 Salisburgo 3 Bologna 1 Sturm Graz RB Lipsia 0 Stella Rossa 0 Slovan Bratislava 0 Young Boys 0

Il programma della 6ª Giornata di Champions League

Martedì 10 dicembre

Ore 18:45

Dinamo Zagabria-Celtic

Girona-Liverpool

Ore 21:00

Atalanta-Real Madrid

Brest-PSV

Club Brugge-Sporting

Leverkusen-Inter

Lipsia-Aston Villa

Salisburgo-PSG

Shakhtar-Bayern Monaco

Mercoledì 11 dicembre

Ore 18:45

Atletico Madrid-Slovan Bratislava

Lille-Sturm Graz

Ore 21:00

Arsenal-Monaco

Benfica-Bologna

Dortmund-Barcellona

Feyenoord-Sparta Praga

Juventus-Manchester City

Milan-Stella Rossa

Stoccarda-Young Boys

