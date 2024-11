Tari: Catania la città più cara in Italia, bene Messina

StrettoWeb

Le famiglie spendono in media in Italia per la raccolta della spazzatura intorno ai 329 euro, con una crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente. Lo rende noto il rapporto 2024 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva che ha interessato la Tari applicata dai capoluoghi di provincia italiani nel 2024. Catania risulta il capoluogo di provincia in cui si paga di più: 594 euro annui, senza variazioni sul 2023, Trento invece è quello in cui si paga meno: 183 euro, di poco inferiore rispetto al 2023. Dalla top ten dei capoluoghi più costosi escono Benevento, Latina, Messina e Salerno; entrano invece Andria, Cagliari, Pistoia e Trapani. Dalla top ten dei meno cari, esce Bolzano ed entra Siena.

Toto: lavorare su più fronti”

“I dati del nostro Rapporto – afferma Tiziana Toto, Responsabile nazionale delle politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva – evidenziano le criticità principali del sistema di gestione dei rifiuti, come la carenza di un’adeguata rete di impianti di raccolta e trattamento, il persistente ricorso allo smaltimento in discarica e i poco soddisfacenti livelli di differenziazione dei rifiuti e recupero delle risorse, soprattutto in alcune aree del Paese. A fronte di ciò è urgente e necessario lavorare su più fronti”, conclude Toto.

