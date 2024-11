Relazione dell’Asl sulla morte di Margaret Spada: “non fu subito rianimata”

StrettoWeb

“L’edema cerebrale e l’esame neurologico di Margaret Spada era incompatibile con una corretta e pronta rianimazione cardiopolmonare prima dell’intervento del 118“. E’ quanto si legge nella relazione della Asl sul percorso clinico-assistenziale di Margaret Spada morta dopo un intervento al naso. Arrivata al pronto soccorso del Sant’Eugenio i medici si rendono conto, “eseguita la TC dell’encefalo e del torace, nonché l’esame neurologico“, che “i dati riportati in anamnesi non erano concordanti con la gravità del quadro clinico“. In particolare “la TC documentava un gravissimo edema cerebrale…motivo per cui si è deciso di sottoporla ad ipotermia terapeutica anche per controllare l’imponente edema cerebrale“. La verifica radiodiagnostica, inoltre, documentava “una polmonite ab ingestis” e si è trasferita “la paziente in Terapia Intensiva, ove si effettuava una toilette broncoscopica e la truzione di bronchi secondari e terziari da materiale alimentare“. Margaret, nonostante dovesse essere sottoposta ad autopsia, mangiò un panino prima dell’intervento non avendo ricevuto, secondo quando si apprende, indicazioni contrarie.

Folla in chiesa a Lentini per la camera ardente di Margaret

Sono centinaia le persone che si stanno recando alla camera ardente allestita nella chiesa del Carmine a Lentini, nel Siracusano, per dare l’ultimo saluto a Margaret Spada, la ventiduenne morta il 7 novembre scorso a Roma mentre si stava sottoponendo ad un intervento di rinoplastica parziale. La ragazza era in uno studio medico all’Eur, si è sentita male ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio dove è morta dopo tre giorni di coma.

I genitori di Margaret in chiesa: “rispettate il nostro dolore”

I genitori e la sorella di Margaret Spada, la ventiduenne morta il 7 novembre scorso a Roma mentre si stava sottoponendo ad un intervento di rinoplastica parziale, si trovano nella chiesa del Carmine dove è stata allestita la camera ardente. In chiesa è stata posizionata la bara con una fotografia della ragazza adagiata sopra. E lateralmente una gigantografia dell’immagine di Margaret mentre spegne le candeline per il compleanno. I genitori hanno chiesto che venga rispettato il loro dolore. Sono vicini alla bara bianca e stanno ricevendo l’abbraccio di tante persone per la loro perdita.

I funerali di Margaret avranno luogo domani alle ore 11 nella vicina chiesa di Santa Maria La Cava e Sant’Alfio in piazza Duomo. Ed anche per domani sono state vietate riprese e foto all’interno.

