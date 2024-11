Regionali Umbria, lo spoglio in diretta: tutti i risultati in tempo reale

StrettoWeb

Al via lo spoglio in Umbria. Il centrodestra punta a riconfermarsi, il centrosinistra vorrebbe riprendere la guida della regione. I candidati alla presidenza dell’Umbria sono nove. La coalizione di centrodestra, sostiene la candidatura del presidente uscente della regione Donatella Tesei. La principale sfidante di Tesei è Stefania Proietti. Il Sindaco di Assisi è sostenuta dal “Campo largo”. Ci sono poi altri sette candidati alle elezioni regionali in Umbria: Martina Leonardi, Marco Rizzo, Giuseppe Paolone, Fabrizio Pignalberi, Giuseppe Tritto, Elia Francesco Fiorini e Moreno Pasquinelli.

AGGIORNAMENTI Secondo instant poll Swg-La7: Proietti 47-51%, Tesei 46-50% Sorpasso di Stefania Proietti , che è data tra il 47% ed il 51% delle preferenze sulla candidata Donatella Tesei che si attesta tra il 46% e il 50% delle preferenze. Così riporta il secondo instant poll Swg per La7 , con una copertura del campione al 100%.

Instant poll La7, perfetta parità tra Proietti e Tesei Secondo l’ instant poll La7-Swg , in Umbria è testa a testa tra il candidato del centrodestra Donatella Tesei in una forchetta tra il 46.5% e 50.5% e Stefania Proietti per il centrosinistra tra il 46.5% e il 50.5% . Gli altri candidati hanno tra il 2% e il 4% .

Affluenza, in Umbria sopra al 50% Affluenza sopra al 50% in Umbria in base ai dati di un quarto delle mille sezioni per le elezioni regionali . È il dato sul sito del ministero dell’Interno.

Attesa al comitato di Proietti Ad urne chiuse, al comitato elettorale di Stefania Proietti , candidata del centrosinistra per la presidenza della Regione Umbria , inizia l’attesa. La candidata dovrebbe arrivare intorno alle 16.

Exit poll: in Umbria è testa a testa tra Tesei (45,5%-49,5%) e Proietti (45%-49%) Testa a testa tra le due candidate alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei del centrodestra e governatrice uscente, e Stefani Proietti per il centrosinistra. Secondo i primi exit poll Opinio Rai, Tesei si attesterebbe tra il 45,5% e 49,5%, Proietti tra il 45% e il 49%.

