Regionali Umbria, Schlein: “sanità privata unica promessa mantenuta da Tesei”

StrettoWeb

“La sanità privata è l’unica promessa che la destra ha mantenuto in Umbria”, è quanto ha osservato la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando a Foligno in serata durante una iniziativa pubblica in vista delle regionali in Umbria. “Perché cinque anni fa Donatella Tesei – ha aggiunto Schlein – si è presentata con un programma che in una pagina scriveva che bisognava rafforzare la sanità privata perché non ce n’era abbastanza in questa regione”.

“Ebbene è l’unica promessa che hanno ha mantenuto. Questa è una regione dove venivano da fuori per curarsi, oggi accade il contrario. Questa è una giunta regionale – ha detto ancora Schlein – che non ha nemmeno investito per creare le case della comunità che erano finanziate con i fondi europei del Pnrr, perché non ci credono”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.