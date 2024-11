Regionali Umbria, Proietti chiude la campagna elettorale con i leader del centrosinistra

StrettoWeb

Sarà una chiusura di campagna elettorale itinerante sul territorio, venerdì, quella di Stefania Proietti, candidata presidente della Regione Umbria per centrosinistra e civici. Il momento centrale – in base al programma annunciato dal suo ufficio stampa – sarà a Terni, alle 10.30, con un presidio di fronte all’ospedale con i leader nazionali dei partiti della coalizione. Un campo largo con Pd, M5S e diverse formazioni civiche.

Proietti partirà poi in treno per Foligno dove alle 14.30 si terrà un comizio e un incontro con i cittadini. E sempre in treno raggiungerà Perugia dove alle 17.30 è in programma il comizio conclusivo alla Città della domenica.

