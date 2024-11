Regionali Umbria, Fratoianni al fianco di Proietti: “con Tesei si privatizza la sanità pubblica”

StrettoWeb

“Per noi la salute è un diritto, non è una merce che si compra su uno scaffale”, lo ha detto Nicola Fratoianni (Avs) a Perugia, intervenendo insieme alla candidata presidente del centrosinistra Stefania Proietti ad un presidio di fronte all’ospedale Santa Maria della Misericordia. “In Italia ci sono 4 milioni e mezzo di persone che hanno rinunciato a curarsi, in Umbria sono 9 su cento”, ha aggiunto. “Sono persone che non si curano per ragioni diverse: perché non hanno i soldi per pagare una sanità sempre più diventata una merce. E non è il frutto del destino, va detto con chiarezza”, ha sostenuto ancora il leader di Avs.

“Donatella Tesei, come i suoi colleghi di centro destra in giro per l’Italia – ha affermato Fratoianni – si presenta alle elezioni con un programma politico preciso. La privatizzazione della sanita pubblica non è un incidente di percorso, non è che non sono buoni a governare. Hanno una idea precisa, è un obiettivo. La sanità pubblica occupa più dell’80 per cento dei bilanci di tutte le nostre regioni. È un grande affare, se lo consideri un affare invece che un diritto”.

