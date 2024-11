Regionali Umbria, Calenda con Proietti: “bravo sindaco e persona moderata”

StrettoWeb

“Perché sosteniamo Stefania Proietti? Perché è stata una brava sindaca e lavorare nella dimensione della città veramente ti mette alla prova. Poi perché ha un posizionamento moderato e non appartiene ad alcun partito“, così a Perugia Carlo Calenda ha parlato del candidato presidente della Regione Umbria per il centrosinistra. “E’ battagliera e sta facendo una campagna su un tema fondamentale come la sanità”, ha spiegato il leader di Azione. Riguardo al campo largo che sostiene Proietti per Calenda “vale solo la qualità del candidato e del programma”.

“Non c’è un pregiudizio ideologico – ha aggiunto – non ce ne importa niente. Ci importa moltissimo, e per questo abbiamo costruito una lista insieme all’area riformista, avere persone capaci di far accadere qualcosa. Il resto è semplicemente rumore che si produce e tiene le persone lontane dalle urne”.

