Regionali Umbria, Bonelli: “Proietti cresce, siamo fiduciosi”

“Siamo fiduciosi dell’attuale campagna elettorale, vediamo la candidata Proietti che sta crescendo giorno dopo giorno, acquisendo consenso“, dunque se in Umbria il centrosinistra ha trovato “un’alleanza larghissima, un’ampia convergenza politica e programmatica”, questo “ben venga“: lo ha detto a Terni il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli, a margine di un’iniziativa elettorale per le regionali. Secondo Bonelli “c’è una particolarità in questa Umbria, c’è la necessità di cambiare governo”.

“Abbiamo bisogno di una svolta – ha spiegato – specialmente in una regione dove la questione della sanità pubblica è stata messa in ginocchio, una regione che ha trasformato i cittadini in una sorta di pendolari dell’assistenza sanitaria verso altre regioni. Per non parlare poi dell’urgenza di investimenti su l’infrastrutturazione ferroviaria, oltre che della questione ambientale”.

