Regionali, Todde: “alleanza con il Pd tiene, in Umbria al fianco di Proietti”

“L’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle ha tenuto perché ci siamo presentati insieme, poi chiaramente ci sono i risultati elettorali che parlano e sui risultati elettorali contano i contesti territoriali”. Risponde così il presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde al termine del vertice di maggioranza. “Io sono convinta che l’alleanza sia importante nella misura in cui noi dobbiamo offrire un’alternativa a una destra che in questo momento sta presentando temi e istanze che sono sempre più preoccupanti – ha aggiunto Todde – basti vedere la manovra di bilancio che ci stanno presentando, dove parlano di fondi sulla sanità e vorrebbero farci credere, con il gioco delle tre carte, che sono aumentati, quando invece sono diminuiti”.

Il presidente ha anche annunciato che mercoledì sarà in Umbria a sostenere la candidata del campo largo, Stefania Proietti: “ci andrò convintamente a nome del Movimento, non come presidente della Regione Sardegna”.

