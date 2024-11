Regionali, il ministro Salvini torna in Umbria

StrettoWeb

Il ministro Matteo Salvini torna in Umbria in vista delle elezioni regionali. Domenica 10 novembre il vicepremier e leader della Lega incontrerà i cittadini in diverse città della regione. Alle ore 9.00 sarà a Cannara al Bar In Vino Veritas (piazza Valter Baldaccini); alle ore 10.15 a Bettona: l’incontro con i cittadini sarà in queso caso al Mad Cafè (via Perugia, 115).

Alle ore 11.15 la tappa a Castel Ritaldi, nella Biblioteca comunale (viale Martiri della Resistenza, 1) e a seguire nella Stuzzicheria Wine Bar In Gustus (piazza Santa Marina 10/11). Salvini si sposterà nel pomeriggio a Terni e alle ore 15.45 sarà a San Gemini dove incontrerà i cittadini in piazza San Francesco.

